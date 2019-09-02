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    "جودة حياة المصريين".. مستشار رئيس الوزراء ينشر فيديو لمدينة الشروق (تصوير جوي)

    11:33 ص الإثنين 02 سبتمبر 2019
    "جودة حياة المصريين".. مستشار رئيس الوزراء ينشر فيديو لمدينة الشروق (تصوير جوي)

    مدينة الشروق

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، لمدينة الشروق بخاصية التصوير الجوي.

    ووصف يونس المشروعات التي تتم في مدينة الشروق الموضحة في الفيديو بجودة حياة المصريين.

    ورصد الفيديو حجم المشروعات التي تم الانتهاء منها والأخرى التي يتم تنفيذها من مشروعات الطرق، وتطوير الميادين العاملة، والمشروعات السكنية المختلفة.

    كان آخر طرح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة الشروق منذ شهرين، بطرح 504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

    وبلغ متوسط أسعار المتر الواحد في الطرح لهذه الوحدات السكنية نحو 6710 جنيهات، بخلاف نسب التميز، في حين يصل إجمالي سعر الوحدة التي تبلغ مساحتها 133 مترًا إلى 892 ألفًا و430 جنيهًا.

    مدينة الشروق هاني يونس فيسبوك

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