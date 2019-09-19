"تزال فورًا".. مدبولي يوجه بسرعة التعامل مع التعديات على أملاك السكة الحديد

كتب محمد غايات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع السابع لمجلس المحافظين في محافظة بورسعيد، وذلك للمرة الأولى خارج مقر مجلس الوزراء منذ توليه المسئولية، بحضور وزراء: التنمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير النقل؛ لمناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الأولوية التي تخدم المواطنين في كافة المحافظات، واستعراض المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، للعمل على إزالتها وحلها.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، تم استعراض عدد من مشروعات وزارة النقل، من بينها مشروع تطوير المزلقانات والمحطات على مستوى المحافظات، إلى جانب الموقف الحالي لإزالة التعديات على أراضي هيئة السكك الحديدية بها، والمقترحات الخاصة باستثمار تلك الأراضي والمعوقات التي تواجه تنفيذ ذلك، وكذا الإجراءات المقترحة للتغلب على هذه المعوقات، حيث أوضح وزير النقل، أن هناك 142 مزلقاناً عليها تعديات في عدد من المحافظات، ويجب إزالتها، حتى تبدأ الوزارة في تطويرها.

وكلف رئيس الوزراء المحافظين المختصين بإزالتها على الفور، كما أشار الوزير إلى أن هناك 223 حالة تعدٍ على أملاك السكك الحديدية، وصدرت لها قرارات إزالات، مطالباً بسرعة الازالة، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء، قائلاً: "التعديات تزال فوراً".

كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه مشروعات هيئات: الطرق والكباري، والموانئ البرية والجافة، والنقل النهري، وميناء الإسكندرية، وهيئة الأنفاق.