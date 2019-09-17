شبورة صباحية ومائل للحرارة على الوجه البحري.. تعرف على توقعات طقس الثلاثاء

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر اللأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر، كالآتي:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

مطروح 23 29

السلوم 22 29

سيوة 20 33

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الاسماعيلية 23 34

السويس 23 34

العريش 23 31

رفح 21 31

رأس سدر 25 35

نخل 16 32

نويبع 27 35

طابا 24 32

كاترين 17 30

الطور 26 35

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 35

بنى سويف 23 35

المنيا 21 35

أسيوط 22 35

سوهاج 24 36

قنا 25 37

الأقصر 23 38

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 38

الوادى الجديد 20 36

شلاتين 27 38

ابو رماد 26 38

حلايب 27 35

رأس حدربة 29 39​

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