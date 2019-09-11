"اقتصادية الوفد": مؤتمرات الشباب آلية تواصل ناجحة بين القيادة السياسية والشعب

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال خالد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن المؤتمر الوطني للشباب، والذي ينعقد في نسخته الثامنة السبت المقبل، فرصة مهمة لعرض أفكار وتطلعاتهم وإشراكهم في المسئولية وصناعة القرار.

وأكد في تصريحات اليوم، أن تتابع مؤتمرات الشباب يخلق نقاشا مفتوحا بين الرئيس والشعب المصري للمصارحة وكشف الحقائق وتوضيح الصعوبات والتحديات والخطط المستقبلية، مضيفا إن مؤتمرات الشباب منذ انطلاقها في 2016 وحتى المؤتمر الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة نجحت في خلق كوادر شبابية جديدة.

وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، أن مؤتمرات الشباب أرست قواعد المصارحة والحوار المفتوح بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، وشرح جميع القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وأسبابها ونتائجها، ما أغلق المجالات على إثارة الشائعات والبلبلة، مضيفا إن أفكار الشباب ورؤاهم ومقترحاتهم تفيد الدولة.

ووصف قنديل، التجربة بـالناجحة حيث ألتف حولها الجمهور فأصبحت آلية للحوار قابلة للاستمرار ونالت مصداقية المواطنين، مؤكدا أن هذه المؤتمرات هي آلية للتواصل ليس مع الشباب فقط إنما مع المجتمع المصري كله، حيث يحرص الرئيس السيسي من خلال مباردة "اسأل الرئيس" على الإجابة على التساؤلات والقضايا التي تشغل الرأي العام في مصر وتوضيح الحقائق.​