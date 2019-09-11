تظهر الليلة.. "البحوث الفلكية": "استمتعوا بالنظر إلى نجوم الجوزاء"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ظهور مجموعة نجوم الجوزاء، مساء اليوم، بسماء مصر والوطن العربي وترصد طوال شهر سبتمبر الجاري، والتي تعرف "بحزام الجبار" أو "أورايون"، بحسب الجمعية الفلكية بمدينة جدة السعودية.

وقال القاضي، لمصراوي، اليوم، إن أسباب ظهور نجوم الجوزاء طبيعي وفقا للدورة الزمنية الخاصة بها والتي تسمى "لايف تايم" أي فترة عمرية تظهر وتختفي فيها على غرار ظهور القمر أول الشهر ويختفي آخره، موضحا أن هذه النجوم لها مزار طبيعي في الفلك الخارجي تظهر فيه حسب الموعد المذكور وتختفي بعد انتهاء الفترة الزمنية المعلنة، وهي ظاهرة سنوية تستغرق شهر أول أقل من شهر، وتحديدا من 27 إلى 28 يوما.

واستعرض القاضي، الاستفادة العلمية من الظواهر الطبيعية ونجوم الجوزاء، موضحا أن الأبراج السماوية الموجودة في الفضاء الخارجي ليس لها أضرار، لكن دراستها ومواعيد ظهورها والحسابات الفلكية لها، تكشف عمق الكون وظواهر جوية جديدة والوصول لأعماق وأسرار الكون، مشيرا إلى أنه من خلال الحسابات المستمرة للأبراج والأجرام السماوية، نستطيع وضع توقعات لحين توافر مرصد كبير على غرار المرصد الجوي الكبير الذي اكتشف وصور الثقب الأسود مؤخرا.

ودعا رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، المواطنين إلى الاستمتاع بالنظر إلى هذه النجوم وألوانها الجذابة والتدبر في إبداع الله في الكون، ويستطيع الجميع النظر إليها بالعين المجردة وليس لها أي أضرار من النظر إليها إطلاقا.

ونوه إلى عدم وجود دليل من القرآن أو السنة يحدد هذه النجوم، لكن الموجود نصا في القرآن هو نجم الشعرى ويحسب به بداية السنة المصرية القديمة وتحديد يوم 24 يوليه ويحتفل بها رسميا يوم 5 أغسطس من كل عام، ما عدا ذلك كلها إيحاءات للعلوم والحسابات الفلكية.

وبحسب الجمعية الفلكية بمدينة جدة السعودية، فإن سبب ظهور نجوم الجوزاء، يرجع أيضا إلى تقدم موعد شروقها وانتقالها من سماء الفجر إلى سماء المساء، كون المجموعة النجمية ببساطة تنحرف نحو الغرب مثل كل النجوم؛ بسبب حركة الأرض حول الشمس، ما يجعل النجوم تشرق مبكرة بحوالى 4 دقائق في كل يوم.

ويمكن ملاحظة النجوم الثلاثة ضمن الجوزاء، والتي تسمى حزام الجبار وتشير إلى موقع نجم الشعرى ألمع نجم ضمن نجوم الكلب الأكبر، لأن نجم الشعري ألمع نجم في سماء الليل وحاليًا يشرق قبل ضوء الفجر، ولكن كما هو الحال مع نجوم الجوزاء فإن نجم الشعري ينتقل إلى سماء المساء مع عبور الأشهر.​