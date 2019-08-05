بالصور.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام بعد الانفجار

وزيرة الصحة لـ"إكسترا نيوز": 17 قتيلًا و32 مصابًا في انفجار بمحيط

الصحة: ارتفاع أعداد ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 19 قتيلاً و30 مصابًا

كتب- محمد قاسم:​

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية، صباح الاثنين، لمعهد الأورام التابع للجامعة، على إثر الانفجار الذي وقع بالشارع الرئيسى أمام المعهد.

وتفقد "الخشت" برفقة الدكتور حاتم أبو القاسم مدير معهد الأورام، الأدوار المختلفة للمعهد ولاسيما الغرف القريبة من موقع الانفجار.

واستمع الخشت إلى شرح مفصل من الدكتور حاتم أبو القاسم حول كل المعلومات المتوفرة عن هذا الانفجار الذى شهدته المنطقة الأمامية أمام بوابة المعهد، لافتًا إلى أن واجهات المعهد تضررت ضررًا بالغًا وبعض الغرف على الواجهات.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات.

كان المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة أكد في بيان له، أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة

وأضاف البيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدًا عن غرف المرضى، موضحا أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث

كما أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث، وتهيب جامعة القاهرة بالمواطنين عدم التزاحم اومحاولة دخول مقر المعهد حرصا على راحة المرضى وعدم إثارة الفوضى والذعر.

وكانت وزيرة الصحة أعلنت مصرع 17 شخصا، وإصابة 32 آخرين، جراء الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمعهد ناصر، إن "5 حالات حرجة في الرعاية المركزة، وباقي المصابين حالتهم بين متوسطة إلى خفيفة".

وجرى إخلاء المصابين إلى معهد ناصر على الفور بعد الدفع بنحو 42 سيارة إسعاف.

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل.

وصرح مصدر أمني بأنه حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام.