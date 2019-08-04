الأوقاف: "الدروس المستفادة من حجة الوداع".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن "الدروس المستفادة من حجة الوداع"، هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأحد، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأشارت الأوقاف، إلى أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.