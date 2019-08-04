  • عاجل:مباشر الدرع الخيرية.. مانشستر سيتي 1 - 1 ليفربول.. ركلات جزاء (اضغط للمتابعة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى الطقس أسعار الذهب فاروق الفيشاوي أزمة مضيق هرمز

    الأوقاف: "الدروس المستفادة من حجة الوداع".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

    04:30 م الأحد 04 أغسطس 2019
    الأوقاف: "الدروس المستفادة من حجة الوداع".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    أعلنت وزارة الأوقاف، أن "الدروس المستفادة من حجة الوداع"، هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

    وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأحد، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

    وأشارت الأوقاف، إلى أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

    وزارة الأوقاف خطبة الجمعة

    الخبر التالى:

    الإزالة الفورية.. "حماية الأراضي" تستعد لعيد الأضحى برفع حالة الطوارئ
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان