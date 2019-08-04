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    الإزالة الفورية.. "حماية الأراضي" تستعد لعيد الأضحى برفع حالة الطوارئ

    04:47 م الأحد 04 أغسطس 2019
    الإزالة الفورية.. "حماية الأراضي" تستعد لعيد الأضحى برفع حالة الطوارئ

    وزارة الزراعة

    كتب - أحمد مسعد:

    قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع حماية الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تقرر وقف الراحات والإجازات الخاصة بالمهندسين وعمال القطاع ورفع حالة الطوارئ القصوى، وتشكيل لجان ونوبتجيات في كافة المحافظات على مدار أيام العيد لمتابعة حماية الأراضي.

    جاء ذلك خلال اجتماع جهاز "حماية الأراضي" التابع لوزارة الزراعة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

    وحذر "الشناوي"، فى تصريحات لمصراوي، المخالفين من مزولة أى نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشددًا على الإزالة الفورية وتحرير محضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية المختصة.

    وأشار إلى أن الإدارة المركزية لحماية الأراضي، انتهت من خطة التواصل والتنسيق الكامل مع الجمعيات الزراعية في مختلف القرى والمحافظات؛ لتجنب أي تعدي على أراضي الدولة خلال فترة العيد.

    وتابع: "بعض ضعاف النفوس يستغلوا فترة العيد في التعدي والبناء على أراضي الدولة الزراعية التي تعتبر ثروة قومية بالنسبة لمصر".

    وزارة الزراعة عيد الأضحى جهاز حماية الأراضي

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