"القابضة للمطارات" تحقق طفرة كبيرة في الإيرادات

كتب - طه عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني، تحقيق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار أحمد جنينة، والشركات التابعة لها طفرة متميزة في الإيرادات والعوائد التي لم تشهدها الشركة من قبل خلال العام المالي 2018- 2019، فاقت كل الأرقام التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية؛ نتيجة الجهود والخطة التي تم وضعها لتحديث المطارات والخدمات المقدمة إلى الركاب بالإضافة لزيادة حركة السفر والوصول داخل مختلف المطارات.

وقال الطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في بيان، الأربعاء: "نسعى لاستكمال خطة التطوير الشاملة التي وضعتها وزارة الطيران المدني من إنشاء مطارات جديدة وتطوير ورفع كفاءة جميع المطارات، مضيفًا أن الشركة تعمل على الانتهاء من المشروعات الحالية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للركاب وتنويع الأنشطة بالمطارات لتعظيم العائد وترشيد النفقات والاهتمام بتقديم كل التسهيلات وتحقيق الرفاهية للمسافرين عبر المطارات، والتي نسعى أن تنافس أكبر المطارات حول العالم.

وأضاف أن الشركة تعكف حاليا على تنفيذ خطة وزارة الطيران المدني بإنشاء مبني جديد في مطار سفنكس لاستيعاب مليون راكب سنويا، بهدف تشغيل المطار بطاقة أعى من المتاحة حاليا لاستقبال حركة سياحية كبيرة، وكذلك استقبال شركات الطيران من مختلف دول العالم خاصة بعد افتتاح المتحف الكبير المجاور للمطار والذي سيشهد حركة سياح كبيرة .

​