اليوم آخر موعد لتلقي تظلمات الحذف من التموين (المرحلة الرابعة)

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم آخر موعد؛ لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، للمستبعدين من المرحلة الرابعة، ومن يثبت استحقاقه للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية، عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر" أضغط هنا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه وزارة التموين في استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقًا للقواعد لمن ليس له بطاقات، من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات، بتذليل أي عقبات تواجه المواطنين خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت مد تلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية لغير المستحقين من دعم البطاقات حتى اليوم من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر" أضغط هنا، للمستبعدين من المرحلة الرابعة.