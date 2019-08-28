وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس شركة "ماز" البيلاروسية

كتب- محمد سامي:

اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع فاليري إيفانكوفتش، رئيس مجلس إدارة شركة ماز البيلاروسية والوفد المرافق له بحضور سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة ووكيل شركة ماز في مصر السيد أحمد أبو دوح؛ لبحث موضوعات التصنيع المشترك للشاحنات طراز "ماز"، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، يأتى اللقاء في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا في يونيو الماضي، بما يعكس استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والسعى لزيادة وتعميق التصنيع المحلي، واستكمالاً للشراكة القائمة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة بين شركة ماز البيلاروسية وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والموقف التنفيذي للتعاون القائم للتصنيع المشترك للشاحنات الثقيلة "ماز" وتم الإشادة بنجاح هذا التعاون الأمر الذي يشجع "ماز" على تعميق التصنيع معها من خلال نقل التكنولوجيات والخبرات لزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع لتنافس مثيلاتها في السوق المحلي من حيث الجودة والسعر المنافس، كما تم مناقشة وضع خطة تسويقية وإعلانية للشاحنات "ماز" لزيادة نسبة مبيعاتها في السوق لما تتميز به من إمكانية تجهيزها لأغراض متعددة.

من جانبه ، أثنى "راتشكوف" على إمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصرية وعلاقتها المتميزة مع الشركات البيلاروسية والتزامها الدقة، مؤكدا أن بلاده مهتمة بتوسيع مجالات التعاون ونقل التكنولوجيا وتوفير التدريب اللازم لشركات الإنتاج الحربي المصرية والتى أثمرت عدد من الإنجازات مع الشركات البيلاروسية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التعاون سيحقق طفرة في السوق المحلي الفترة المقبلة في صناعة المركبات، مضيفاً أن القيادة السياسية في الجانبين تسعى لإقامة شراكات صناعية جديدة بين البلدين.