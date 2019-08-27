​6 فئات.. الحكومة تحدد ضوابط الإعفاء من اشتراكات التأمين الصحي الجديد

مجمع أزهري بمدينة رأس سدر استعدادًا للعام الدراسي الجديد

كتبت-ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 25 أغسطس الجاري، قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1948، لسنة 2019، بشان تحديد غير القادرين، وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل.

وحدد قرار مجلس الوزراء، 6 فئات من غير القادرين في تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

وإلى نص القرار: