التنمية المحلية: "مشروعك" وفر ١١.٢ مليار جنيه لتمويل ١٢٧ ألف مشروع

كتب- محمد نصار:

أعلن وزير التنمية المحلية أن إجمالي حجم القروض التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالمحافظات بلغ 11,2 مليار جنيه مولت أكثر من 127 ألف مشروع متنوع لشباب الخرجين بمدن ومراكز محافظات الجمهورية .

وأكد أن مشروعك يهدف الي تشجيع الشباب علي إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات بفائدة بسيطة لاتتعدي 5% بما يعمل علي توفير فرص عمل للشباب والقضاء علي البطالة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظات .

وشدد الوزير علي ضرورة تذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير علي المتقدمين موجهاً بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم مع وجود دراسات جدوي للمشروعات التي يرغب المتقدمون تنفيذها مع وجود فرص التدريب الفني والإداري بجانب اصدار تراخيص مؤقته للمشروعات من إدارة مشروعك في كل محافظة إضافة الي تكثيف التوعية لدي الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع .

وأشار إلى أن محافظات المنيا والبحيرة وسوهاج والدقهلية كانت أكثر المحافظات في عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تنفيذها من خلال "مشروعك" حيث نفذت المنيا 16 ألفاً و 560 مشروعاً والبحيرة 13ألفاً و 933 مشروعاً وسوهاج 13 ألفاً و380 مشروعاً والدقهلية 11 ألف مشروع فيما كانت محافظات المنيا وسوهاج والشرقية هي الأكبر في حجم القروض التي حصلت عليها وتجاوزت المليار جنيه في كل منها .

وطالب الوزير، الشباب بالتوجة الي مقار "مشروعك" في الأحياء أو المدن أو المراكز القريبة من مقار اقامتهم والتعرف على التسهيلات المقدمة للشباب والمرأة وإجراءات الحصول علي قروض من خلال المشروع والتي تبدأ من 10آلاف جنيه ولا يوجد سقف للقروض حيث يتم التمويل طبقاً لحجم المشروع وهيكل التمويل، مؤكداً أنه تم تغطية جميع المحافظات بمقار "مشروعك" بعدد 287 مقر وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك المشاركة في المشروع مع الإشراف الشخصي من جانب كل محافظ لتذليل أي معوقات تواجة تنفيذ أي مشروع .