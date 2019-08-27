الإسكان: 210 شركات سددت 10% من قيمة أراضي التخصيص المباشر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تلقت 700 طلب من المستثمرين للتخصيص المباشر للأراضي بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

وأضاف عباس في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر خلال مشاركته في المائدة المستديرة العقارية بعنوان "خطة الحكومة لتنمية المناطق الساحلية ورؤية المطورين لها"، أن الهيئة قامت بالبت في 400 طلب حتى الآن، منها 210 شركات سددت قيمة جدية حجز البالغة 10% من قيمة قطع الأراضي حتى الآن.

وأشار إلى أن التخصيص بالأمر المباشر حقق نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة، ولاقي استجابة واسعة من المستثمرين، مؤكداً أن القرار تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، لا سيما مدن الجيل الرابع.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان، على وضع آليات للتعامل مع طلبات المستثمرين المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة بنظام التخصيص المباشر.​