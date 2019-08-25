بعد تحقيق المركز الثاني.. بعثة منتخب مصر للسباحة تصل من المغرب

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة المنتخب المصري للسباحة عائدًا من المغرب، وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع فريق العلاقات العامة بمصر للطيران بإنهاء إجراءات وصول البعثة.

وحصل المنتخب المصري، على الميدالية الفضية في منافسات الدورة الإفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، وحقق المركز الثاني والفضية في سباق ١٠٠ متر تتابع مختلط بعدما حقق زمنًا قدره ٣ دقائق و٣٤ ثانية.

وجاء منتخب جنوب إفريقيا في قمة ترتيب السباق بفارق ٣ ثواني عن مصر، وجاء منتخب الجزائر في الترتيب الثالث.