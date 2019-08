السياحة: مصر في المركز الثاني لأفضل المقاصد العالمية لقضاء إجازات 2019

كتبـ يوسف عفيفي:

نشرت مجلة كوندي ناست ترافلر، الأمريكية السياحية، مقالًا تحت عنوان "أفضل المقاصد لقضاء الإجازات لعام 2019"، وجاءت مصر في المركز الثاني بين هذه المقاصد والتي من بينها دول اليونان، وإيطاليا، وأستراليا، واسكتلاندا، والكاريبى، وفرنسا، وتاهيتى، وموزميبق، وناميبيا، والصين، ورومانيا، ومومباى بالهند، وسنغافورة.

وبحسب بيان اليوم، تعتبر مجلة كوندي ناست ترافلر، متخصصة في مجال السياحة والسفر، وحائزة على العديد من الجوائز العالمية، وموجهة إلى شرائح السائحين من أصحاب الإنفاق المرتفع.

وحرصت وزيرة السياحة، على إعادة نشر مثل هذه الأخبار الإيجابية التي تكتب عن مصر في وسائل الإعلام الأجنبية العالمية، وإعادة نشر هذا المقال على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما قامت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالترويج لهذه الأخبار الإيجابية من خلال موقع @experienceegypt على موقع التواصل الاجتماعي Instagram.

وأكد المقال، أن مصر عادت بقوة على خريطة السياحة العالمية، وهناك زخما سياحيا متزايدا في مختلف الأماكن في مصر، فهناك إقبالا على الرحلات النيلية حيث أطلقت إحدى الفنادق العائمة رحلات أسبوعية لسفنها الخشبية الجميلة التي تمنح السائح على متنها المتعة أثناء النظر إلى منحدرات الحجر الرملي النوبي والمقابر الأثرية العديدة بالأقصر، إضافة إلى قيام فندق عائم آخر كبير بتجديدات كثيرة، كما قام الفندق العائم بإضافة مدينة هابو الأثرية (مكان الراحة للملك رمسيس الثاني) على خط سيره في نهر النيل، وتحدث الموقع عن أحد الفنادق الجديدة المزمع افتتاحه قريبا، والتابع لسلسة فنادق عالمية كبرى على ضفاف النيل بالقاهرة.

من جانبها، أعربت وزيرة السياحة عن سعادتها بأن تكون مصر في مقدمة المقاصد السياحية التي تتحدث عنها هذه المجلة السياحية الهامة، مؤكدة أن التزايد الواضح في اهتمام المواقع السياحية الشهيرة بمصر كمقصد سياحي متميز مؤشر مهم على النجاح الذي يشهده قطاع السياحة في مصر.

#Egypt featured in the award winning publication @CNTraveller as one of the top destinations in 2019. https://t.co/4R3lzjmIZC pic.twitter.com/NF8Kwft3Cp