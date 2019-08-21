"إحالة مدير للتحقيق".. جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بالمطرية

"على البحيرات".. الإسكان تعلن طرح شقق "داون تاون" العلمين الجديدة- صور

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية مفاجئة بحي المطرية تفقد خلالها ميدان المطرية وشوارع الترولي والكابلات والحرية للوقوف على سير الأعمال بالحي وقيام إدارة الحي بالأعمال المنوطة بها من رفع إشغالات ونظافة وقدرة على التفاعل مع المواطنين وحل مشاكلهم.

وقرر عبدالعال، خلال تفقد شوارع الحي، إيقاف مدير نظافة المنطقة الشرقية ورئيس فرع الهيئة بالمطرية عن العمل وإحالتهما للتحقيق نظرًا لسوء حالة النظافة ولتقصيرهما الشديد في أداء أعمالهما.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورئيس حي المطرية باستدعاء العمال والمعدات ورفع المخلفات من الشارع وتكثيف حملات النظافة والمتابعة اليومية لشوارع الحي ورفع الإشغالات.