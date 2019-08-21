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    "الإسكان" تعدل المخطط العام لمشروع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة

    10:49 ص الأربعاء 21 أغسطس 2019
    "الإسكان" تعدل المخطط العام لمشروع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة

    مدينتي

    كتب- محمد نصار:

    ​نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 185 الصادر في 21 أغسطس 2019، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 487 لسنة 2019، بشأن اعتماد تعديل المخطط العام لمشروع مدينتي بإجمالي مساحة 8000 فدان والواقع شرق مدينة القاهرة الجديدة والمعتمد بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2016 وتعديلاته.

    وجاء نص القرار:

    مدينتي 1مدينتي 3مدينتي 4مدينتي 5مدينتي 6مدينتي 7مدينتي 8مدينتي 9مدينتي 10مدينتي 11مدينتي 12مدينتي 13مدينتي 14مدينتي 15مدينتيمدينتي 2

    مدينتي وزير الإسكان تعديل مخطط مشروع مدينتي مدينة القاهرة الجديدة

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