"الإسكان" تعدل المخطط العام لمشروع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد نصار:

​نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 185 الصادر في 21 أغسطس 2019، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 487 لسنة 2019، بشأن اعتماد تعديل المخطط العام لمشروع مدينتي بإجمالي مساحة 8000 فدان والواقع شرق مدينة القاهرة الجديدة والمعتمد بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2016 وتعديلاته.

وجاء نص القرار: