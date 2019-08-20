وزير الأوقاف: رعاية الرئيس لمؤتمر سانت كاترين ترسيخ للتسامح الديني

كتب – محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر سانت كاترين للسياحة الدينية، يتحول من المحلية إلى العالمية ويعد رسالة سلام من مدينة السلام سيناء وأرض السلام مصر الحبيبة إلى العالم كله.

وأضاف في بيان الثلاثاء، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الدولي هي ترسيخ لقيم تسامح الأديان ورسالة سلام من مصر للعالم كله، وتأكيد على أهمية الحوار الحضاري بين الأديان، وإحلال ثقافة الحوار وفقه العيش المشترك بين الأديان محل ثقافة التمييز والكراهية والعنف والدم التي تتبناها الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وقال إن تعانق المسجد والدير بسانت كاترين شاهد على عظمة ورقي الحضارة المصرية التي تعد ترجمة عملية واقعية وحقيقية لتسامح الأديان وتعايش أبنائها جنبا إلى جنب دون تمييز في تطبيق واع لمفهوم قيم المواطنة والانتماء الوطني وأن الوطن بكل أبنائه ولكل أبنائه بلا تفرقة ولا تمييز بينهم على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.