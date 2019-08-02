​بعد السماح بالتصوير المجاني.. لماذا منعت الآثار استخدام "فلاش الكاميرا"؟

كتب- محمد عاطف:

قالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصرى بالتحرير، إن اليوم الأول للسماح بالتقاط الصور التذكارية بالتليفون المحمول مجانًا، شهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور للتمتع بهذه الميزة الجديدة.

وأكدت "عبدالرازق"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قرار المجلس الأعلى للآثار جاء وفقا لمعطيات التكنولوجيا الحديثة، التي يمكن استغلالها للترويج للآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتابعت: "قمنا بوضع لافتة أمام شباك التذاكر لتعريف الزوار بهذا القرار، كما قام العاملون بالمتحف بالتنبيه على الزوار حتى يتسنى لهم نشر صورهم بالمتحف أو بجوار القطع الأثرية المختلفة من للدعاية".

وحول سر اشتراط قرار المجلس الأعلى للآثار عدم استخدام فلاش الموبايل في تصوير الآثار، قالت عبدالرازق: "أشعة الفلاش تؤثر على ألوان الآثار بشكل سلبي على المدى الطويل، ولذا حرصت الوزارة على عدم استخدام الفلاش نهائيًا سواء مع التماثيل الحجرية أو مع الآثار التي تحمل ألوانا مثل المقابر".

يذكر أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار قرر في جلسته الأخيرة الموافقة على التصوير المجاني بالهواتف المحمولة للزائرين داخل المتاحف والمناطق الأثرية، فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بداية من 1 أغسطس 2019.