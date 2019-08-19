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    "الري": إزالة 53 حالة تعدٍ على نهر النيل في 4 محافظات

    03:03 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    "الري": إزالة 53 حالة تعدٍ على نهر النيل في 4 محافظات

    تعديات علي نهر النيل

    كتب- أحمد مسعد:

    نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات "البحيرة - المنيا -أسيوط - قنا"

    وحسب بيان"، اليوم، أسفرت الحملة عن إزالة 53 حالة تعد على مجرى نهر النيل، ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 47820 حالات تعد.

    وأكدت وزارة الموارد المائية والري استمرارها في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

    وأوضحت أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل".​

    تعديات علي نهر النيل نهر النيل تطوير نهر النيل البحيرة المنيا أسيوط قنا

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