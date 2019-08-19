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    وزير الآثار يجتمع بالعاملين في المتحف القومي للحضارة

    03:19 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    وزير الآثار يجتمع بالعاملين في المتحف القومي للحضارة

    المتحف القومي للحضارة المصرية

    كتب- محمد عاطف:

    اجتمع وزير الآثار، اليوم الاثنين، بالعاملين في المتحف القومي للحضارة المصرية؛ لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة آليات العمل والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تجهيز قاعات العرض الجديدة بالمتحف، وافتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة.

    وحسب بيان، اليوم، تهدف وزارة الآثار الانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد لاستقبال المومياوات الملكية القادمة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

    وخلال اللقاء، رحب الوزير، بالدكتور أحمد الشربيني لتوليه مهام منصبه الجديد كمشرف عام على مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية، مشيرا إلى أنه يتمتع بخبرات دولية متميزة، ما يجعله إضافة كبيرة لمشروع المتحف، الذي يعتبر نقلة نوعية، وأحد أهم المشاريع القومية لدى الدولة.​

    المتحف القومي للحضارة وزارة الآثار المتحف المصري

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