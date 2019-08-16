رئيس جامعة الأزهر يزور مستشفى الحسين ويطمئن على طالب إندونيسي

بتكلفة نصف مليار جنيه.. 13 معلومة عن "معًا" للقضاء على العشوائيات- صور

كتب - محمود مصطفى:

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام المستشفى ونواب مدير المستشفى، مستشفى الحسين الجامعي، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

ووقف رئيس الجامعة على مستوى الانضباط، وحُسن سير العمل، وجودة الخدمات الطبية؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين على المستشفى مجانًا، وبما يُسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية خاصة في ظل الجهود المثمرة التي تبذلها الدولة، والمبادرات الرئاسية التاريخية التي تستهدف تُخفيف آلام البسطاء وتُنهى أوجاعهم.

واطمأن خلال جولته الميدانية- على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان، بوحدة الغسيل الكلوي، والالتزام بالصيانة الدورية، للماكينات، وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم في ضمان تقديم خدمة طبية متميزة، وتفقد أعمال تطوير مستشفى الحسين، إضافة إلى مستشفى الطوارئ.

كما اطمأن رئيس الجامعة على أحد طلاب إندونيسيا الذى يتلقى العلاج بمستشفى الحسين الجامعي، مشددا على ضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة له حتى يتماثل للشفاء التام ولجميع المرضى.