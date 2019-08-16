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اليوم.. "الثقافة" تكرم 9 شخصيات بالإسكندرية في افتتاح "الأوبرا الصيفي"

01:15 م الجمعة 16 أغسطس 2019
اليوم.. "الثقافة" تكرم 9 شخصيات بالإسكندرية في افتتاح "الأوبرا الصيفي"

مهرجان الأوبرا الصيفي _أرشيفية

(مصراوي):

تفتتح وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، الذي سيقام على مسرح سيد درويش بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

ومن المقرر أن يتضمن حفل افتتاح المهرجان فقرة لفرقة "بغدادي بيج باند" بالإضافة إلى تكريم 9 شخصيات سكندرية ساهمت في إثراء الحراك الثقافي المصري والعربي ومنهم سامى فتح الله والمهندس عبد الرحمن نصار عضو مجلس أمناء أوبرا الإسكندرية، واسم الراحل محمد غنيم وكيل وزارة الثقافة الأسبق، والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، ومصمم الاستعراضات على الجندي، والموسيقار محمد على سليمان، والدكتورة نيفين المحمودي المدير الفني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، والفنان الكبير سمير صبري، سامى محمود المدير السابق لمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يذكر أن مهرجان الأوبرا الصيفي والذي سيقام على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية يقام خلال الفترة من 15 أغسطس الجاري وحتى الجمعة 6 سبتمبر ويضم 9 حفلات لعدد من نجوم الموسيقى والغناء.

مهرجان الأوبرا الصيفي الإسكندرية دار الأوبرا المصرية مجدي صابر وزارة الثقافة

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