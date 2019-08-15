بالصور.. تشغيل رافع "الميكروويف" بالشروق لزيادة حصة المياه

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تشغيل رافع المياه بمنطقة "الميكروويف" بمدينة العاشر من رمضان لخدمة مدينة الشروق، ولزيادة حصة المدينة من المياه لمواكبة الزيادة السكانية.

وأوضح الغيطي، في بيان، الخميس، أن الطاقة التصميمية للرافع تقدر بنحو٧٥٠٠م٣/ساعة، مشيرًا إلى عمل الاختبارات اللازمة للتشغيل والدخول في الخدمة، ويعد رافع المياه إضافة حالية ومستقبلية إلى مدينة الشروق، مشيدًا خلال تفقده رافع المياه بالجودة والكفاءة في أعمال التنفيذ.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بمدينة الشروق، ووضعها على قائمة الأولويات خلال الفترة الحالية لتتواكب مع نسب الإشغال المستقبلية بالمدينة.