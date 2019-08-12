في ثاني أيام العيد.. إقبال كبير على حديقة الحيوان بالجيزة- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- إسلام فاروق:

شهدت حديقة الحيوانات في الجيزة، اليوم، إقبال متوسط في ثاني أيام عيد الأضحى حيث توافد الألاف من الأهالي والزوار، للاستمتاع بإجازة العيد.

وشهدت مناطق الألعاب داخل حديقة الحيوان، إقبالًا كبيرا من الأطفال، كما حرص عدد من المواطنين على التقاط الصورالتذكارية بصحبة أطفالهم وأصدقائهم وأسرهم وكذلك مع الحيوانات أثناء توزيع الطعام لها في الحديقة.

ورصدت كاميرا مصراوي، خلال جولتها بحديقة الحيوانات عددًا من مظاهر الاحتفال، حيث سادت حالة من البهجة والسرور بين الأطفال باستخدامهم الملاهي الموجودة في الحديقة، وبتلوين رسومات لشخصيات كارتونية علي وجوههم، بجانب محاولتهم لإطعام بعض الحيوانات.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إن عدد زوار الحديقة في أول أيام عيد الأضحى وصل إلى 40 ألف زائر حيث فتحت الأبواب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لعيد الأضحى.