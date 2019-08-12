الأولى عالميا في الإنتاج.. الفاو تنشر خريطة التمور في مصر

كتب- محمد نصار:

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو" أطلس التمور المصرية، والذي يتناول بالشرح والتحليل كل ما يتعلق بأصناف التمور المصرية واسخداماتها وأماكن زراعتها.

وقال حسن جادين، ممثل منظمة "فاو" إن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم فيما يتعلق بكميات إنتاج التمور، حيث تنتج مصر سنويًا 1.7 مليون طن تمور وهو ما يمثل 21% من إجمالي إنتاج التمور العالمي والذي يصل إلى 8 ملايين طن.

وأضاف جادين، في كلمته بمقدمة "أطلس التمور المصرية"، إنه على الرغم من هذه المرتبة العالية التي تحتلها مصر في إنتاج التمور إلا أن مرتبتها في أسواق تصدير التمور العالمية لم تبلغ نفس المكانة بالنسبة للإنتاج.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة للنهوض بقطاع التمور المصري إلى رفع معدلات التصدير من 38 ألف طن عام 2016 إلى 120 ألف طن خلال 5 سنوات إلى جانب رفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن ليصل إلى 1500 دولار للطن الواحد خلال نفس المدة.

وينشر "مصراوي" نص أطلس التمور المصرية الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة حول التمور المصرية وطريق النهوض بها فيما يتعلق بقطاعات التصدير.

http://www.fao.org/3/ca5205b/CA5205B.pdf