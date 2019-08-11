"بلالين وصلاة وذبح".. 100 صورة لاحتفال المصريين بأول أيام عيد الأضحى

وصلت 50 جنيهًا.. "شعبة المدابغ" تحذر من كارثة بيئية في عيد الأضحى

القاهرة- مصراوي:

تصوير- فريد قطب ومصطفى الشيمي وحازم جودة:

احتفل المسلمون في مصر، والعالم العربي، اليوم الأحد، بأول أيام عيد الأضحى.

وخرج المصريون، في الصباح الباكر، إلى الساحات التي حددتها وزارة الأوقاف؛ لأداء صلاة العيد.

وبعد أداء الصلاة، بدأت طقوس عيد الأضحى المبارك، والتي تتمثل في ذبح الأضاحي، وشهدت شوادر عديدة عمليات الذبح، كما شهدت المجازر عمليات كبيرة من ذبح الأضاحي، تلك الخدمة التي تقدمها وزارة الزراعة مجانًا للمواطنين.

واحتفل الأطفال بالعيد في ساحات الصلاة، عقب انتهائها.

ويرصد مصراوي، بالصور أبرز مشاهد احتفال المصريين بأول أيام عيد الأضحى.