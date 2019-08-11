​حدث ليلا| المصريون يحتفلون بعيد الأضحى.. ومطاردة مطربي المهرجان و"حمو بيكا"

كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد) العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، يستعرضها "مصراوي" في التقرير التالي..

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