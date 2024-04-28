السيسي: 90% من الكابلات البحرية عالميًا تمر من مصر

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتمتع بموقع متميز فيما يتعلق بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد: لينا موقع كويس أوي، وبدأنا من سنين فاتت في موضوع الكابلات البحرية واللي بتعدي 90% من اللي موجود في العالم من عندنا.

وأضاف الرئيس: بنتكلم عن أننا محور رئيسي لنقل البيانات والاتصالات بين الشرق والغرب.. ده موقعنا المتاح واللي سبقونا عملوا إجراءات كبيرة في هذا المجال.