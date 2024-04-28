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BBC

السيسي: 90% من الكابلات البحرية عالميًا تمر من مصر

10:51 ص الأحد 28 أبريل 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتمتع بموقع متميز فيما يتعلق بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد: لينا موقع كويس أوي، وبدأنا من سنين فاتت في موضوع الكابلات البحرية واللي بتعدي 90% من اللي موجود في العالم من عندنا.

وأضاف الرئيس: بنتكلم عن أننا محور رئيسي لنقل البيانات والاتصالات بين الشرق والغرب.. ده موقعنا المتاح واللي سبقونا عملوا إجراءات كبيرة في هذا المجال.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الكابلات البحرية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز البيانات والحوسبة السحابية
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