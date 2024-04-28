مكسبها 100 ألف دولار.. السيسي يوجه رسالة على الهواء لأولياء الأمور

كتب- محمد عمارة:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة مهمة إلى أولياء أمور الطلاب في مصر.

وقال خلال حديثه في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية:

عايز أنبه المصريين اللي بيروحوا يقفوا مع ولادهم في المراكز وأنا معاهم، فرص إننا نعلمهم الكلام ده متاحة (يقصد خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات)، المجال ده يا جماعة عايز مليون شخص كل سنة، أنا في مصر فين؟ احنا بنعمل حاجات كتير أوي كتير من الناس البساط ميعرفوش بتتعمل عشان تحقق لينا إيه، أنا بقول لكل أسرة عندها ولاد في ابتدائي وإعدادي دلوقتي، إذا كنتم عايزين تعملوا حاجة لولادكم وبلدكم، لازم بوصلتنا تكون كده.

وأضاف الرئيس: فيه دول عدد سكانها لا يتعدى أصابع اليدين، وبيشتغل في المجال ده نصف مليون، عارفين يعني إيه 500 ألف بني آدم، كل واحد بيعمل 100 ألف دولار، ده مش عايز مصنع، عايز دماغ، فيه دول عندها 3 مليون واحد شغال، أنا هدفي أشاور لنفسي والناس والحكومة، أنا مهتم بالإنسان، طب انت بتعلمه إيه، هتقولي انت بتعلم، احنا عاملين جامعات وبنستهدف أرقام طموحة من وجهة نظر وزير الاتصالات، ومن وجهة نظري متواضعة جدا، عايزين نخرج من اللي احنا فيه، أنا عايز 200 و300 مليار دولار، أيوة لازم تعرفوا حجم طلبات مصر، وتقولوا الدنيا غالية، الكلام أنا بربطه ببعضه، ولو كل إنسان ومدير مدرسة وعميد كلية كان في دماغه ده، عشان يشوف مين مستعد فيهم، أنا المعدلات اللي حاططها عمرو مش كفاية، لإن معدلات النمو السكاني أكبر.

طب ماشي لو قلت 500 ألف برة في بعض الدول، طب كام مننا في مصر في المستوى الثالث، ورد وزير الاتصالات قائلا: احنا في مصر فيه 150 ألف شاب وشابة، وعندنا 15 % في المستوى الثالث الأكثر قيمة، ليرد الرئيس: الرقم متواضع، انت لما هتجيب كتير هتصرف على نفسك وأسرتك وتجيب عربية، لما تشتغل يا دوبك عايز تاكل، يبقى أنا النهاردة كإنسان مصر مش رئيس مصر، مبقاش معذب إن عندي 105 مليون أطلع من كل مليون ألف، وأنا عندي 65% من مصر شباب، اللي عليا بفضل الله بعمل اللي محدش يفكر فيه، وده من كرمه عليا، لو كنت مشيت على المسار العادي اللي قبل 2018، مليارات الدولارات أجيبها منين؟ كتير من الناس تقولك ده ملوش لازمة، هو انتوا مش عايزينا نحلم لبلدنا ويبقى فيه إمكانيات لنمو حقيقي، فيه دور أنا بعمله ودور احنا هنعمله، والله العظيم اللي بعمله.. عشان كده بقول ربنا شرفني وأكرمني، لكن انتوا متلومونيش بس، أنا ألومكم معايا كمان.