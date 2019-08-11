فتح أبواب حديقة الحيوان للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

شهدت حديقة الحيوان، إقبالاً من المحتفلين في الساعات الأولى صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية الجيزة داخل وخارج الحديقة للحد من اعمال شغب أو تحرش.

واستعانت الحديقة بشركة أمن متخصصة لدفع عدد من افرداها علي االابواب، كما كثفت عدد العمال علي منافذ بيع التذاكر للحد من التكدس.

وافتتحت الحديقة أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا.​