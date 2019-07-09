عبدالعال" لسفير العراق: "مصر تدعم وحدتكم بعد طرد داعش"

كتب - أحمد علي:

أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مساندة مصر الدائمة للعراق لاستعادة دوره على المستويين العربي والدولي، مشددا على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة الدولة العراقية وضرورة تحقيق الاستقرار الداخلي بعد هزيمة تنظيم (داعش) الإرهابي.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي عبدالعال السفير العراقي الجديد بالقاهرة أحمد نايف الدليمى مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة توليه مهام منصبه، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية العراقية بشكل عام، وخاصة على المستوى البرلماني.

ورحب عبدالعال بالسفير العراقي وتمنى له التوفيق في عمله سفيرا لبلاده لدى مصر، وأكد الاستعداد التام لتقديم كل ما يلزم له من عون من أجل إنجاح مهمته.

وأعرب عن تطلع مصر إلى ترجمة حالة الزخم على صعيد العلاقات الثنائية إلى خطوات ملموسة على صعيد تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

ومن جانبه، نوه السفير العراقي بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ودور مصر تجاه الأمة العربية باعتبارها الشقيقة الكبرى التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ودعا الدليمي إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات إعادة إعمار العراق، سواء من خلال عمل الشركات المصرية أو الاستفادة من الخبرة المصرية في مشروعات البنية التحتية.

ونقل السفير العراقي إلى رئيس مجلس النواب العراقي دعوة لزيارة العراق في أقرب وقت ممكن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لمناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.