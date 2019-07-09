بدء احتفالية محافظة القاهرة بعيدها القومي

كتب- محمد نصار:

انطلقت منذ قليل، احتفالية محافظة القاهرة بمناسبة مرور 1050 عاما، على تأسيسها والذي تنظمها مديرية الشباب الرياضة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، وعرض فيلم تسجيلي عن المشروعات التي أنجزتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

وتحتفل العاصمة بعيدها القومي الذي يوافق السادس من يوليو كل عام، حيث يشمل برنامج الاحتفالات الممتد على مدار أسبوعين افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء.

كما تشمل الاحتفالات عقد العديد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم، كما يتم تكريم أوائل الإعدادية ومعرض لأهم الأنشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بالمركز، بالإضافة إلي حفل ختامي لتكريم المتميزين من العاملين بالمحافظة.

ومن المقرر إعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتي نظمتها المحافظة؛ لإظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة والتي سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية.