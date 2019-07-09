بالصور.. وصول أول رحلة طيران لمطار العاصمة الإدارية

كتب- طه عبيد:

افتتحت وزارة الطيران المدني التشغيل التجريبي لمطار "العاصمة" الجديد لينضم لمطار سفنكس الجديد الذي جرى افتتاحه رسميا خلال شهر يناير الماضي.

وأقلعت رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، وهبطت أول رحلة بالمطار تابعة لشركة مصر للطيران، وكان في استقبالها وزيرا الطيران والسياحة، لتكون الوزارة تسلمت مطارين من خمسة مطارات وعد بها الرئيس السيسي في إطار خطة واستراتيجية الدولة لزيادة حركة الركاب والاستثمارات ومعدلات التنمية في مختلف المحافظات.

وينشر مصراوي، الصور الأولى لوصول رحلة مصر للطيران لمطار العاصمة الإدارية الجديد.