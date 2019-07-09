برلماني: الموافقة على شغل خريجي دبلوم المعلمين مناصب قيادية قرار تاريخي

كتب- أحمد علي:

أكد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو الهيئه البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه تمكن من الحصول على موافقة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، بإلزام جميع المديريات التعليمية بقبول أوراق المتقدمين لشغل وظيفه قيادة أولى وثانية والتوجيه الفني من خريجي دبلوم المعلمين والمعلمات وتكليف المستشار القانوني بالوزارة لإعداد كتاب دوري بذلك وتعميمه علي المدريات التعليمية.

وأوضح دسوقي، في بيان، الثلاثاء، أن القرار انتصار لخريجي دبلوم المعلمين والمعلمات بمحافظة أسيوط والذين يتجاوز عددهم الألف معلم ومعلمة، مشيرا إلى أنهم خضعوا للتدريب على الوظائف القيادية والتوجيه بالأكاديمية واجتازوا التدريب بنجاح.

وأضاف أن الخريجين يتعرضون للظلم منذ سنوات، وكلما يتقدم أحدهم لشغل الوظائف القيادية (مدير مدرسة- وكيل مدرسة- توجيه فني) يرفض طلبه بحجة أنه لم يحصل على مؤهل عال، إلا أن القرار الجديد فور تطبيقه سيسمح لهم بالتقديم لشغل الوظائف القيادية فهم مكلفون منذ أكثر من 5 أعوام للعمل بالوظائف القيادية كمديرين ووكلاء مدارس ابتدائية.