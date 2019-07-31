"أفريقيا السوداء".. معرض كتب بقصور ثقافة المنيا

كتب- محمد عاطف:

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة المنيا.

وحسب بيان، الأربعاء، جرى تنظيم معرض كتب خاص بعنوان "أفريقيا السوداء" على رأسها عدد من الكتب التي تتحدث عن القارة مثل "كتاب تاريخ جنوب أفريقيا" تأليف جديونس.وير، وكتاب "المهدية في السودان" تأليف ب. م. هولتو، كتاب "حلايب نزاع الحدود" تأليف أحمد الشال.

ويهدف المعرض إلى تعريف الرواد بتاريخ وعادات وصراعات دول قارة أفريقيا، تلاه معرض فني من إنتاج الورش الفنية وعرض مجموعة من الأعمال التي تمت أثناء تنفيذ الورش الفنية ومجموعة من المجسمات الفنية ولوحات فنية من الكولاج.