ثاني مصري يتسلق قمة "إيفرست": "كنت بشتغل 18 ساعة يومياً"

كتب- محمد سامي ومحمد عبدالناصر:

قال شريف العبد، ثاني مصري يتسلق قمة "إيفرست"، إنه تمت دعوته لحضور مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، ليتحدث مع الشباب في المؤتمر، ويستعرض تجربته وعملية التنسيق بين العمل والرياضة.

شريف العبد، مهندس مدني يعمل بمجال تخصص إدارة المشروعات بدبي كمدير إقليمي واستراتيجي لتطوير أنظمة إدارة المشروعات، ويشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أحد أهم متسلقي الجبال والمرتفعات العالية، ويعتبر ثاني مصري يتسلق قمة إيفرست.

وأضاف العبد، في تصريحات لمصراوي، على هامش مؤتمر الشباب، "حياتي زمان كانت ترتكز على الشغل فقط، كنت بشتغل من 18 إلى 22 ساعة في اليوم، لكن مع بداية العقد الثالث من العمر بدأت استوعب فكرة إني ممكن أن أوازن الشغل مع الرياضة".

وتابع: بدأت بالذهاب إلى الجيم، ثم بعد ذلك المشي على الجبال، لافتًا إلى أنه اختار رياضة تسلق الجبال لاحساسه بالراحة هناك.

وأكد أن طبيعة الجبال في مصر مختلفة عن أي مكان في العالم، فمصر لا يوجد بها جبال شاقة وصعبة على ممارسي هذه الرياضة، كما أن سانت كاترين من أجمل الجبال الصخرية في العالم.

وأشار العبد، إلى أن هذه أول مشاركة له في مؤتمر الشباب: "مستمتع جدا، وكل حاجة شكلها جميل".