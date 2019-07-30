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السيسي يشاهد فيلمًا عن الإصلاح الاقتصادي بنموذج محاكاة الدولة المصرية

07:15 م الثلاثاء 30 يوليه 2019
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كتب- محمد عبدالناصر:

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى فيلم قصر عن عملية الإصلاح الاقتصادي منذ 2014، خلال مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية.

واستعرض الفيلم، الذي عرض خلال جلسة "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، تقييمًا عامًا للدولة المصرية آخر 5 سنوات، وكذلك إجراءات الإصلاح الاقتصادي وسبل الدعم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق).

بدأ المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، بجلسة افتتاحية للرئيس السيسي أعقبها استراحة قصيرة.

السيسي الإصلاح الاقتصادي العاصمة الإدارية المؤتمر الوطني للشباب

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