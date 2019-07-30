أقل متر بـ600 جنيه.. الإسكان تطرح 339 قطعة أرض بـ3 مدن (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية طرح 339 قطعة أرض ضمن محور أراضي الأسكان المتميز كمرحلة تكميلية بمدن الفيوم الجديدة وبدر وأسوان الجديدة.

ويستمر التقديم لحجز قطع الاراضي حتى أول أغسطس المقبل، ليبدأ بعد ذلك الحجز بأسباقية التخصيص بداية من يوم 18 أغسطس وحتى العاشرة مساء يوم 19 أغسطس.

وتتراوح مساحات الأراضي بين 465 مترًا وحتى 700 متر، وحصل مصراوي على خرائط قطع الأراضي، والأسعار الخاصة بكل قطعة في كل مدينة والتي جاءت على النحو التالي:

في مدينة أسوان الجديدة سيتم طرح 101 قطعة أرض، بالحي الرابع، حيث وصل سعر المتر 1205 جنيهات، على أن يتم تسليم الحاجزين 31 ديسمبر المقبل.

وتمثلت الشتراطات البنائية 50% من مساحة الأرض، ويكون العقار عبارة عن 3 أدوار متكررة والردود تصل إلى 3 أمتار.

وفي مدينة بدر سيتم طرح بها 169 قطعة أرض، بالمجاورة 8 بالحي السادس، بسعر 2690 جنيهًا للمتر، ويكون تسليم الحاجزين 31 ديسمبر المقبل.

وتمثلت الشتراطات البنائية 50% من مساحة الأرض، ويكون العقار عبارة عن 3 أدوار متكررة والردود تصل إلى 3 أمتار، على أن يكون عدد الوحدات بحدح أقص 10 وحدات بقطعة الأرض.

وفي مدينة فيوم الجديدة، سيتم طرح 28 قطع في الحي الأول بالمجاورة الأولى والرابعة بسعر 1560 جنيهًا للمتر، و3 قطع بالحي الثاني بالمجاورة الأولى بسعر 1605 جنيهات للمتر، و25 قطعة أرض في الحي الثاني بالمجورة الثانية بسعر 1605 جنيهات للمتر، و14 قطعة في الامتداد الجنوبي الـ180 فدان بسعر 600 جنيه للمتر، على أن تكون جميع تالأراضي جاهزة للتسليم.

نظام السداد:

يتم سداد 100 ألف جنيه جدي حجز، ثم يتم استكمالها لـ25% من ثمن الأرض، بجانب سداد 1.5% من صمن الأرض مصاريف إدارية ومجلس أمناء.

كما يتم سداد الـ75% من ثمن الأرض على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات.​