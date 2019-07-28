رئيس جهاز بدر: لجنة لفحص عينات الصرف الصناعي للمصانع بالمدينة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعمال المرافق والمستجدات بالمنطقة الصناعية بالمدينة، رافقه خلالها عبدالرحمن عبدالفتاح، رئيس مجلس الأمناء ومسئولو جهاز المدينة والمنطقة الصناعية.

وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم، يجري حالياً تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية في المرحلتين الأولى والثانية بنسبة إنجاز حوالي 90%، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية بالمدينة على مساحة 800 فدان، وتضم صناعات مختلفة، ومنها صناعة الغزل والنسيج والمواد الغذائية وغير ذلك، ومقسمة إلى ثلاث مراحل، وتم تسليم المرحلة الثالثة بنظام نقل الأصول إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفي سياق متصل، أضاف رئيس الجهاز أنه قامت لجنة من إدارة البيئة، بالتنسيق مع جهاز المدينة، بالمرور على عدد من المصانع بالمدينة، لأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي، وتحليلها للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة، وللتأكد من مطابقتها لقوانين الصرف الصناعي.