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    قطع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة بسبب التيار الكهربائي

    11:14 ص السبت 27 يوليه 2019
    قطع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة بسبب التيار الكهربائي

    قطع مياه الشرب- أرشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن عدة مناطق بحلوان.

    وأوضحت الشركة، في بيان، أن قطع المياة يشمل 4 مناطق هي: "تقسيم النصر للسيارات بوادي حوف، منطقة المصانع وعزبة زين، مساكن الضباط، منطقة الملاءة بعزبة الوالدة منطقة وادي حوف"، وضعفها بمنطقة حدائق حلوان.

    وأشارت إلى أن قطع المياه؛ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن محطة شمال حلوان بالكامل.

    ووفرت شركة مياه الشرب بالقاهرة الخط الساخن "125" لطلب سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة.

    انقطاع المياه التيار الكهربائي شركة مياه الشرب بالقاهرة حلوان

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