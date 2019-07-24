جهاز دمياط الجديدة ينفذ حملة مكبرة للقضاء على "الموتوسيكل" بالشواطئ

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة الموتوسيكلات التي كانت تنتشر كالجراد على الشاطئ ومصادرتها بمعاونة قوات حرس الحدود وإدارة الأمن بالجهاز، وتم إخلاء الشاطئ منها تماماً، وذلك تلبية لرغبة المصطافين وللحفاظ على المظهر الحضاري للشواطئ.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الإدارة العامة للتنمية، ممثلة في إدارة الشاطئ بجهاز تنمية دمياط الجديدة، على استمتاع المواطنين ورواد الشواطئ بوقتهم خلال موسم الصيف، وكذا المحافظة على حياة أطفالهم، مضيفاً أنه سوف يتم التعامل بكل حسم حتى تختفي هذه الظاهرة تماماً، كما تم مصادرة عدد من الشنابر غير الآمنة والتي يستخدمها المصطافون، وذلك لأنها تجرفهم إلى داخل المياه العميقة وتعرض حياتهم للخطر.