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    "الصحفيين" تنهي إجراءات إصدار تأشيرات الحج لأعضائها

    03:19 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    "الصحفيين" تنهي إجراءات إصدار تأشيرات الحج لأعضائها

    حسين الزناتي

    كتب- مصطفى علي:

    صرح حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، رئيس لجنة الحج والعمرة، بأن النقابة نجحت في إنهاء إجراءات مع السفارة السعودية لإصدار تأشيرات الحج الفردي، التي حصلت عليها هذا العام، ووافقت السفارة على الكشف الذي تقدمت به النقابة بأسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات.

    وأشار الزناتي، في بيان، الأربعاء، إلى ضرورة توجه الزملاء الفائزين اليوم الأربعاء لسداد قيمة خدمات المطوف وقدرها ٢٥٠٠ ريال تدفع بالجنيه المصري، في مقر شركة طيران ناس بشارع ابن كثير - بجوار السفارة السعودية، ليجرى إصدار التأشيرات بعدها على الفور.

    حسين الزناتي تأشيرات الحج الحج 2019 نقابة الصحفيين

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