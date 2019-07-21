رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

القاهرة- أ ش أ:

بعث رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، متمنيًا لسيادتكم كل التوفيق والنجاح في مواجهة التحديات وتحقيق حلمكم في العدالة الاجتماعية لشعب مصر العظيم، ونصلي إلى الله أن يمنح مصر دوام الاستقرار والسلام".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.​