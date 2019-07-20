  • عاجل:بالرابط.. موقع التنسيق يبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أزمة مضيق هرمز نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    بالصور.. "عاشور" يعتمد اتحاد شباب محامين الصعيد

    04:16 م السبت 20 يوليه 2019
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    كتب- مصطفى علي:

    اعتمد سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم السبت، اتحاد شباب محامين الصعيد، على هامش لقاءه بعدد من مؤسسي الاتحاد.

    وقال محمد الكسار عضو مجلس النقابة، عن المنيا، إن اللقاء تضمن شرح أهداف الاتحاد والتي من بينها التواصل بين شباب المحامين بالصعيد، وحل مشاكلهم، من خلال التواصل مع النقابات الفرعية وتحت مظلة النقابة العامة، وايصال الخدمات النقابية لهم.

    حضر اللقاء، ماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وكمال مهنى، وسامح صديق، وصالحين المهدي، أعضاء مجلس النقابة العامة.​

    سامح عاشور نقيب المحامين اتحاد شباب محامين الصعيد

    الخبر التالى:

    طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على المعلمين عند الترقي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان