طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على المعلمين عند الترقي

كتب - أحمد علي:

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير التعليم، بشأن شكوى المعلمين من فرض رسوم عليهم عند الترقي.

وقالت "حسونة"، في بيان السبت، إن هناك شكاوى عديدة من المعلمين الذين يتم ترقيتهم حاليًا، من تحصيل الأكاديمية المهنية للمعلمين لمبلغ 65 جنيهًا، عند دخولهم امتحان الترقي الخاص بهم.

ولفتت إلى أنه أنه عند طلب المعلمين إيصال يثبت تحصيلهم لهذا المبلغ، ترفض الأكاديمية وتخبرهم أنه ليس هناك إيصالات، وستظهر لهم شهادة بعد 3 أيام على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين باجتيازهم الاختبار، ليتم ترقيتهم.

وتابعت :"ناهيك عن مشقة السفر للاختبار في فروع الأكاديمية المختلفة بالمحافظات، إلا أنه يتم تحصيل رسوم دون إيصالات بها بما يستوجب توضيح من الوزارة لأسباب إصدار هذه الرسوم وآلية صرف أموالها".

وأكدت، أن الوزارة تقوم حاليًا بامتحان 80 ألف معلم وهم مستحقوا الترقية وهم الذين مضى على آخر ترقية لهم 5 سنوات على الكادر، وحصيلة الرسوم من الـ80 ألف معلم تمثل حوالي 5 ملايين جنيه، بما يستوجب توضيح الوزارة لآلية صرف هذه الأموال.