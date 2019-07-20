"كتلة شرقية شمالية".. ​الأرصاد تكشف حقيقة موجة رعدية بالبحر الأحمر

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وانتشار العديد من الصور لخلية رعدية بمحافظات البحر الأحمر خاصة مرسى علم.

ونفى "شاهين" في تصريحات لـ"مصراوي" وجود أي موجة رعدية بتلك المحافظات، مؤكدًا أن الأمر لن يزيد عن تجمع سحب منخفضة على محافظات البحر الأحمر قد تتزايد لتصل إلى أمطار خفيفة.

وحول أسباب هذه الظاهرة، أكد شاهين، أن السبب هو التقاء كتلة شرقية شمالية قادمة من البحر الأحمر محملة بكميات كبيرة من السحب المنخفضة ببخار البحر، لافتًا إلى أن الجزء الشرقي لجمهورية مصر العربية، وتحديدًا محافظات البحر الأحمر الأكثر عرضة لتلك الظاهرة.

وأشار إلى أن الظاهرة لن تصل إلى حد السيول والرعد والبرق، مشددًا على ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.