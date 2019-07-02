رئيس جهاز أسيوط الجديدة: مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع مدارس النيل الدولية

كتب- محمد نصار:

صرح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه جارِ الانتهاء من مشروع أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مدارس النيل الدولية بمدينة أسيوط الجديدة بتكلفه تقدر بنحو 70 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يتكون من مبنى لمرحلة التعليم الأساسي، ومبنى لمرحلة التعليم الثانوي، ومبنى رياض الأطفال، ومسرح، مشيرًا إلى أنه جارِ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للمشروع بنسبة 70٪، ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع خلال العام الحالي.