  • عاجل:التقديم للكليات العسكرية.. 70% للحربية و92% للفنية و"استثناء" بالجوية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    رئيس جهاز أسيوط الجديدة: مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع مدارس النيل الدولية

    11:26 ص الثلاثاء 02 يوليو 2019
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    كتب- محمد نصار:

    صرح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه جارِ الانتهاء من مشروع أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مدارس النيل الدولية بمدينة أسيوط الجديدة بتكلفه تقدر بنحو 70 مليون جنيه.

    وأوضح رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يتكون من مبنى لمرحلة التعليم الأساسي، ومبنى لمرحلة التعليم الثانوي، ومبنى رياض الأطفال، ومسرح، مشيرًا إلى أنه جارِ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للمشروع بنسبة 70٪، ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع خلال العام الحالي.

    مدارس النيل الدولية أسيوط الجديدة

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير منطقة الفسطاط والقاهرة التاريخية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان