  • عاجل:صراع المركز الثالث.. (تونس 0 - نيجيريا 0)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    وكيل "الصحفيين": أصبحنا بحاجة إلى التدريب لتطوير الصحافة الورقية

    08:56 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    وكيل "الصحفيين": أصبحنا بحاجة إلى التدريب لتطوير الصحافة الورقية

    جمال عبد الرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين


    كتب مصطفى علي:
    قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب، إن نقابة الصحفيين طالما احتضنت الشعب المصري، مؤكدًا أن المهنة أصبحت الأحوج إلى التدريب لتطوير الصحافة الورقية، والانتقال للصحافة الإلكترونية، خاصة في ظل الأزمات التي تعاني منها المهنة.

    جاء ذلك خلال ختام فعاليات دورة تدريبية نظمتها الوزارة مع النقابة، حول تجديد الخطاب الديني، وتدريب الصحفيين على تحرير الخبر الديني، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الأوقاف، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بمقر النقابة.

    وأعلن "عبدالرحيم"، تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية، الفترة المقبلة، بعضها يعقد لأول مرة.

    الصحافة الورقية جمال عبد الرحيم نقابة الصحفيين

    الخبر التالى:

    بجائزة 250 ألف جنيه.. مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان